شكرا لقرائتكم خبر عن 110.4 مليار ريال حجم الاكتتاب المتوقع لأرامكو والان نبدء بالتفاصيل

كشفت شركة أرامكو السعودية ، عن أن المساهم البائع منح شركة «جولدمان ساكس العربية السعودية» مدير الاستقرار السعري، خيار شراء من أجل السماح له بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، والذي يستطيع بموجبه شراء 450 مليون سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع والتي تمثل 15% من إجمالي حجم الطرح بسعر الطرح النهائي، مشيرة إلى أن أنه في حال ممارسة خيار الشراء بشكل كامل سيكون حجم الطرح الكلي 3.45 مليار سهم بقيمة 110.4 مليار ريال.

وكانت أرامكو استلمت إشعارًا من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، مدير الاستقرار السعري، فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم المصدر الذي يتضمن الإعلان السابق لمدة الاستقرار.

وأضافت: إنه سيتم طرح أسهم التخصيص الإضافي بسعر الطرح، فيما ستكون ممارسة خيار الشراء متاحة بشكل كلي أو جزئي بناء على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد ذلك.

وأوضحت أنه يجوز لمدير الاستقرار السعري أن ينفذ عمليات لغرض استقرار سعر الأسهم في السوق بما يتوافق مع تعليمات الاستقرار السعري، ويجوز تنفيذ هذه العمليات في السوق في أي وقت خلال مدة الاستقرار السعري.

وأكدت أنه لن يتوجب على مدير الاستقرار السعري تنفيذ أي عملية استقرار سعري حتى وإن باشر بأي منها، ومن الممكن توقفها في أي وقت دون إشعار مسبق.

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ولفتت إلى أن مدير الاستقرار السعري سيكشف عن أي تخصيص إضافي وإجراءات الاستقرار السعري المتخذة فيما يخص الطرح بما يتوافق مع تعليمات الاستقرار السعري.

ويتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع السوق المالية السعودية «تداول».

من جهة أخرى أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل 11 ديسمبر بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

كما سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة أرامكو لمدة 30 دقيقة إضافية. بالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء في تمام الساعة 9:30 صباحا وتنتهي في الساعة 10:30 صباحا. وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحا، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساء علما أن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية ستبقى كما هي دون أي تغيير من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 10:00 صباحا. حيث سيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحا.

كما أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة أرامكو السعودية، أمس الجمعة إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.