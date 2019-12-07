شكرا لقرائتكم خبر عن «كفاءة»: استخدام الخرائط يختصر وقت ومسافة الرحلة والان نبدء بالتفاصيل
كما أوصى، ضمن العديد من الرسائل التوعوية لتوفير استهلاك الوقود في المركبات، بموازنة الإطارات في المركبة بشكل دوري من خلال ما يسمى «وزن الأذرعة» وذلك لأنه يقلل من استهلاك الوقود ويُطيل عمر الإطار.
وطالب بفحص السيارة بشكل دوري لدى ورش صيانة متخصصة في ميزان الإطارات.
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