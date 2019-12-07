شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط إلى 58.36 دولار والان نبدء بالتفاصيل

نزلت أسعار النفط أمس الجمعة في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماعا بين أوبك وحلفائها والذي من المتوقع أن يشهد اتفاقا رسميا على زيادة خفض الإنتاج في أوائل 2020، وعلى الرغم من التخفيضات الجديدة، أحجمت أوبك عن التعهد بتحرك بعد مارس، ويشكك المحللون في أثر أحدث قيود، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عشرة سنتات أو 0.2% إلى 63.29 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 0.1% إلى 58.36 دولار للبرميل وبلغت العقود 59.12 دولار للبرميل أمس الأول وهو أعلى مستوى منذ نهاية سبتمبر.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+» أمس الأول على زيادة تخفيضات إنتاج النفط لتفادي فائض في المعروض في أوائل العام القادم في الوقت الذي يشهد فيه النمو الاقتصادي ركودا في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويخفض الاتفاق، الذي يحتاج إلى أن يتبنى رسميا، الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا إضافية، عبر التزام أكثر صرامة وبعض التعديلات. وتخفض المجموعة الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، وبإضافة الكمية الزائدة يمثل الخفض نحو 1.7% من إنتاج النفط العالمي.