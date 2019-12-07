شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط إلى 58.36 دولار والان نبدء بالتفاصيل
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 0.1% إلى 58.36 دولار للبرميل وبلغت العقود 59.12 دولار للبرميل أمس الأول وهو أعلى مستوى منذ نهاية سبتمبر.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+» أمس الأول على زيادة تخفيضات إنتاج النفط لتفادي فائض في المعروض في أوائل العام القادم في الوقت الذي يشهد فيه النمو الاقتصادي ركودا في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ويخفض الاتفاق، الذي يحتاج إلى أن يتبنى رسميا، الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا إضافية، عبر التزام أكثر صرامة وبعض التعديلات. وتخفض المجموعة الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، وبإضافة الكمية الزائدة يمثل الخفض نحو 1.7% من إنتاج النفط العالمي.
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