شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقيات لتنظيم الخدمات الجوية وأمن الطيران والان نبدء بالتفاصيل

وقَّع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، مجموعة من الاتفاقيات في مجال خدمات النقل الجوي مع عدد من الدول تهدف في مجملها لتنظيم الخدمات الجوية، وضمان السلامة الجوية وأمن الطيران، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الـ12 لمفاوضات الخدمات الجوية «الإيكان»، الذي عُقد خلال المدة 2 - 6 في المملكة الأردنية الهاشمية بمدينة العقبة.

وأبرم المنصوري اتفاقيتين ثنائيتين تجمعان حكومة المملكة بحكومتي جمهورية إيسلندا وزيمبابوي في مجال خدمات النقل الجوّي، إضافة إلى توقيع مذكرتي تفاهم مع موزمبيق وغويانا في مجال خدمات النقل الجوي تمهيداً لاستكمال كل طرف لإجراءاته النظامية للتوقيع على مشروع الاتفاقية المرفق.

واجتمع وفد الهيئة العامة للطيران المدني مع وفود ممثلي الدول المشاركة أثمر العديد من المباحثات للتعاون المشترك في مجال النقل الجوي والوقوف على مستجدات التشغيل الجوي.

يذكر أن مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني، تأتي لتجسد مكانتها الرائدة في صناعة النقل الجوي، ودورها الفاعل في تطويرها وتنميتها على المستوى العالمي، ولتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم، بما يتيح للناقلات الوطنية توسيع شبكة خططها التشغيلية، إضافة إلى تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن ومواكبة التطورات المتسارعة في هذه الصناعة، وتفعيل خطة الهيئة الإستراتيجية لمراجعة وتحديث الأسس المنظمة للنقل الجوي، التي تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.