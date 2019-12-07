شكرا لقرائتكم خبر عن 0.2 % انخفاضا في أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

انخفضت أسعار الذهب أمس الجمعة بعد أن تحركت الصين لإلغاء رسوم جمركية على بعض السلع الأمريكية، لكن المعدن الأصفر لا يزال متجها صوب تحقيق مكسب أسبوعي قبيل تقرير الوظائف الأمريكية الذي قد يقدم رؤية عن كثب لوضع الاقتصاد، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1473.16 دولار للأوقية ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1478 دولارا.

وعلى الرغم من بعض الخسائر، لا يزال المعدن النفيس متجها صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، ليرتفع نحو 0.7 % منذ بداية الأسبوع. وبلغ الذهب أعلى مستوى في شهر عند 1484 دولارا للأوقية يوم الأربعاء الماضي.

وقالت وزارة المالية الصينية: إن رسوما على واردات بعض لحم الخنزير وفول الصويا القادمة من الولايات المتحدة ستُلغى، مما يشير إلى تحرك إيجابي لخفض التصعيد في الحرب التجارية قبيل رسوم جمركية أمريكية ستسري على سلع صينية اعتبارا من 15 ديسمبر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول: إن المحادثات التجارية تسير على ما يرام لكن البعض في السوق ما زالوا حذرين.

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وقدمت التصريحات الإيجابية الدعم للأسهم الآسيوية مما ضغط على المعدن الأصفر الذي يميل المستثمرون إلى تفضيله في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وربح الذهب 15% منذ بداية العام، مما قد يمثل أكبر ارتفاع سنوي منذ 2010، بفضل الحرب التجارية بشكل أساسي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يشهد البلاديوم تغيرا يذكر عند 1871.34 دولار، بعد أن ارتفع لمستوى قياسي عند 1876.54 دولار للأوقية أمس الأول بفعل مخاوف بشأن الإمدادات.

واستقر البلاتين عند 896.63 دولار، بينما نزلت الفضة 0.3% إلى 16.89 دولار. ويتجه المعدنان إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي لهما في أربعة أسابيع.