شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الخضراء تتجه صوب أسوأ أداء أسبوعي والان نبدء بالتفاصيل
وشهد الدولار النيوزيلندي الذي عاود الارتفاع تعافيا قويا بفضل تجدد الإقبال على المخاطر نوعا ما وكذلك بسبب عوامل إيجابية محلية.
ومقابل سلة من ست عملات، تراجع الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في شهر عند 97.355. واستقر اليورو في أحدث تعاملات عند 1.1106 دولار.
وتعافى الإقبال على المخاطرة قليلا، مما دفع الدولار النيوزيلندي لأعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6568 مقابل الدولار الأمريكي.
ومن المقرر صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة بعد أن أظهرت بيانات سلبية ضعفا في أجور القطاع الخاص وأنشطة قطاع الخدمات وانكماش قطاع التصنيع.
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