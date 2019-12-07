«نماء»: أهداف «تمكين المرأة» تتجاوز تطوير قدرات رائدات الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

كشفت «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة» عن برنامج فعاليات دورتها الثانية، التي تنظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة «مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة»، خلال يومي 10 و11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بمشاركة 50 متحدثاً محلياً وعالمياً يمثلون منظمات المجتمع المدني وجهات حكومية إلى جانب عدد من الخبراء المعنيين بتمكين المرأة.

وتتضمن القمة، التي تنظمها «مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة» بالتعاون مع «هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، تحت شعار: «محركات التغيير» في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات» بالشارقة، 18 جلسة رئيسية إلى جانب 29 ورشة عمل على هامش القمة.

يستهل اليوم الأول من القمة فعالياته، بجلسة تعرض إنجازات المؤسسات التي تعهدت بتنفيذ بعض مبادئ الأمم المتحدة؛ لتمكين المرأة خلال الدورة الأولى من القمة التي نظمت في عام 2017؛ حيث أعلنت عدة شركات ومؤسسات ومنظمات وهيئات محلية ودولية، عن التزامها بمراجعة سياساتها وممارساتها القائمة تجاه النساء، وتطوير سياسات جديدة في سبيل تحقيق التمكين للمرأة في مكان العمل والمجتمع.

وتعهدت المؤسسات والهيئات الملتزمة بتنفيذ مبادرة أو مشروع أو برنامج خلال مدة أقصاها عامين؛ بحيث تسهم هذه المبادرات بتعزيز فرص التعليم والتدريب والتطوير المهني للمرأة، ودعم وصولها إلى المناصب القيادية العليا في الشركات والمؤسسات، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.



صياغة مستقبل الاقتصادات



ويستعرض المسؤولون الإماراتيون، في الجلسة الثانية التي تحمل عنوان: «صياغة مستقبل الاقتصادات»، نتائج السياسات التي استهدفت تسهيل مشاركة المرأة في صياغة الاقتصاد، ويقدمون الإنجازات التي حققتها حكومة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال.

وتتناول الجلسة الثالثة التي تعقد تحت عنوان: «أفضل الطرق نحو التمويل» التحديات التي تواجه رائدات الأعمال في الحصول على التمويل الذي يمكنهن من إطلاق أو تطوير مشاريعهن الخاصة، كما تستعرض الجلسة حلولاً عملية لمستثمرين يشاركون أفكارهم مع الحضور حول التجارب الناجحة في هذا المجال، ثم تتيح الجلسة الاستماع إلى التحديات التي تواجهها بعض المشاركات في هذا المجال، لتحصلن على نصائح عملية تسهل طريقهن لتطوير مشاريعهن.

وتشارك المتحدثات في الجلسة الرابعة، التي تحمل عنوان: «آليات مبدعة لدخول القطاعات غير التقليدية» تجاربهن وخبراتهن في مواجهة تحديات شراكة المرأة في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطاقة، وسيقدمن طرقاً جديدة لتسهيل دخول جيل المستقبل من النساء إلى هذه القطاعات، في حين تتناول الجلسة الخامسة بعنوان: «عالم واحد = مجتمع واحد» الدور الرئيسي للمرأة في تنمية المجتمع.

وتأتي الجلسة السادسة تحت عنوان: «الوصول إلى عالم أكثر عدالة باستخدام التكنولوجيا»؛ حيث تعرض مشروعاً لتطوير الأحياء في المدن، باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

الجلسة الرئيسية الأخيرة خلال فعاليات اليوم الأول من القمة، تأتي بعنوان «عمليات الشراء المراعية للنوع الاجتماعي - كيف يمكن تحقيقها».

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جلسات اليوم الثاني



وتبدأ فعاليات اليوم الثاني، بجلسة تحت عنوان: «محركات التغيير: توفير بيئة داعمة للمرأة في سوق العمل»، تناقش القضايا الملحة التي تدعم أو تعرقل إدماج المرأة في العديد من القطاعات، لتخرج بتوصيات تسهل إنشاء منظومة عمل تمكن المرأة داخل المؤسسات العامة والخاصة.

وتتضمن فعاليات اليوم الثاني حواراً ملهماً لشركة الاستشارات العالمية «إمباكت جنكي»، بينما تناقش الجلسة الثانية المعاملة غير المنصفة التي تواجهها النساء والفتيات، والتي تؤدي إلى إعاقة تقدّمهن ومنعهن من تحقيق طموحاتهن؛ حيث تهدف الجلسة التي تحمل عنوان: «من الانحياز إلى التكافؤ في الفرص»، إلى توعية الحضور بسلبيات الانحياز ضد المرأة وكيفية تجاوزه، وتعزيز ثقافة الفرص المتكافئة للرجل والمرأة، ليتمكنوا من تحقيق النجاح في مساعيهم.

وتحمل الجلسة الثالثة ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة عنوان: «مواكبة متطلبات مستقبل العمل»، تناقش تأثير الاقتصاد الرقمي على الفرص ومستقبل العمل، وتقدم الجلسة الرابعة بعنوان: «الشباب: نظرة من صنّاع المستقبل»، وجهات نظر من الشباب وتأثيرهم على المجتمعين المحلي والدولي؛ حيث سيشارك صنّاع التغيير تجاربهم، وتحت عنوان: «نظرة عميقة في مفهوم الاستثمار من المنظور الجندري» ستركز الجلسة الخامسة على مفهوم الاستثمار من المنظور الجندري.

وتتمحور الجلسة السادسة ضمن فعاليات الدورة الثانية من القمة حول دور المرأة الرئيسي في تحقيق الاستدامة البيئية والتنمية الاجتماعية، تحت عنوان: «نحو اقتصاد أفضل»، بينما تستعرض الجلسة السابعة مبادئ تمكين المرأة ودورها في إحداث تغيير جذري في بيئة ومجتمع العمل، تحت عنوان: «مبادئ تمكين المرأة؛ القدرة على إحداث تغيير جذري».



فرصة نماء



يشمل برنامج القمة، جلسة خاصة بعنوان «فرصة نماء» تنظمها مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، بمشاركة جملة من الخبراء والمختصين والمستثمرين، حيث دعت «نماء» رائدات الأعمال ومالكات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة إلى عرض مشاريعهن أمام المشاركين للحصول على الإرشاد والتوجيه واستكشاف فرص التمويل.

وتهدف الجلسة التي تنعقد تحت محور «وصول المرأة لجهات التمويل» إلى إزالة القيود والعقبات أمام وصول سيدات الأعمال للدعم وفرص التمويل.

وإلى جانب الورش والجلسات، ستشهد القمة جملةً من الفعاليات الملهمة كالحوارات المباشرة مع مؤثرين وأصحاب تجارب مميزة، وفقرات من الشعر الهادف والتمارين الرياضية.