دبي الثالثة عالمياً في نسبة السياح الدوليين للمقيمين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلّت دبي في المركز الأول إقليمياً، والثالث عالمياً، من حيث نسبة السياح، بالمقارنة مع عدد السكان. وتشير الدراسة البحثية الصادرة عن شركة ESTA لخدمات السفر والتأشيرة، إلى أن هناك 588 سائحاً لكل 100 نسمة في دبي.

وقامت الشركة بتحليل عدد السياح الدوليين الوافدين إلى المدن حول العالم في عام 2018 وقارنتها بالبيانات السكانية. وتصدّرت ميامي تصنيف المدن، إذ أشارت الدراسة إلى أن هناك 1641 سائحاً لكل 100 نسمة في المدينة، تليها لاس فيجاس في المركز الثاني، حيث تبلغ نسبة الزوار 933 سائحاً لكل 100 نسمة. في حين حلت إدنبرة في المركز الخامس بنسبة 455 إلى 100، ودبلن سادساً بنسبة 427 إلى 100، وهونج كونج سابعاً بنسبة 398 إلى 100.