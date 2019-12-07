الاقتصاد

الشارقة مقر إقليمي للمعهد الملكي للمعماريين البريطانيين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”


يستعد المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين (RIBA) لافتتاح أول مكتب له في منطقة دول في 15 ديسمبر /‏كانون الأول الجاري. وسيكون المكتب الجديد مركزاً تشغيلياً للمعهد الملكي، والذي سيتيح له اكتساب علاقات وشراكات مهنية، وتقديم المزيد من الدعم للمهندسين المعماريين في المنطقة. يعد افتتاح مكتب الشارقة جزءاً من برنامج المعهد الخاص بالتطوير على النحو الدولي، ومن المتوقع إنشاء مكتب آخر للمعهد في مدينة شنجهاي في الصين. وستكون الشارقة وشنجهاي أولى المدن خارج المملكة المتحدة التي يتم إنشاء مكاتب تابعة للمعهد الملكي فيها.
ويعمل المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين عن كثب مع الشركاء في منطقة الخليج منذ عدة سنوات. وفي الأشهر الأخيرة، قام بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وإجراء محادثات ومناقشات، والاشتراك في أنشطة توعية في معرض سيتي سكيب وأسبوع دبي للتصميم. كما قام أيضاً بقيادة ندوة كبرى في الكويت، تتناول المواضيع الخاصة بالبناء والتطوير. وسيشارك المعهد في معرض إكسبو 2020 دبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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