تطبيق «سكاي واردز إيفريداي» يتيح 1000 وسيلة لكسب الأميال

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أطلق «سكاي واردز طيران الإمارات» تطبيق «سكاي واردز إيفريداي Skywards Everyday» الذي يعتمد على موقع المستخدم، ويتيح المجال أمام الأعضاء لكسب الأميال في أي وقت، وفي مختلف متاجر التجزئة والترفيه والمطاعم والمقاهي التي يفضلونها داخل دولة الإمارات.

ويكسب الأعضاء الأميال مع تطبيق «سكاي واردز إيفريداي» خلال التسوق وتناول المأكولات ومعالجات السبا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحضور الأفلام في دور السينما، والمزيد من التجارب لدى أكثر من 250 علامة تجارية وألف متجر في دولة الإمارات. ويحصل الأعضاء على تحديث فوري لأميالهم المكتسبة، وهو ما يتيح لهم إنفاقها على الرحلات والترقيات بشكل مباشر.

ويقسم تطبيق «سكاي واردز إيفريداي» إلى ثمانية أقسام لتسهيل إمكانية البحث، وهي: البقالة، الترفيه، الخدمات، التجميل والعناية، المطاعم العادية، المطاعم الفاخرة، التسوق العادي والتسوق الفاخر.

وقال د. نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: «صممنا تطبيق (سكاي واردز إيفريداي) آخذين بعين الاعتبار مدى الأهمية والهدف والبساطة والفورية بالنسبة لجميع أعضائنا. إنه تطبيق فريد على صعيد ولاء المسافرين الدائمين لناقلة جوية، ويجعل من سكاي واردز طيران الإمارات علامة تجارية حقيقية تلائم نمط حياة الأعضاء».

وأضاف: «نعمل على إضافة المزيد من متاجر التجزئة، وهو ما يوفر الكثير من المزايا للأعضاء كل يوم، وليس فقط عندما يسافرون، حيث يتمكنون من إنفاق الأميال بشكل فوري لحجز تذاكر المكافأة والحصول على الترقيات والاستفادة من سكاي واردز الحصري Skywards Exclusive والعديد من الشراكات المحلية والعالمية التي تتيح لهم إمكانية كسب الأميال بصورة أسرع والإنفاق أكثر والسفر بتميز دائم».

ويمكن للأعضاء تحميل تطبيق «سكاي واردز إيفريداي» مجاناً، وتسجيل الدخول باستخدام بيانات سكاي واردز. ويجب على الأعضاء إظهار التطبيق عند الشراء من المتاجر المشاركة، حيث يدخل الموظفون قيمة الفاتورة وكلمة السر.

كما يتاح أمام الأعضاء الذين يعيشون خارج الإمارات إمكانية تحميل تطبيق سكاي واردز إيفريداي، وكسب الأميال عند السفر إلى دبي أو عبرها.

ويحتفل سكاي واردز طيران الإمارات بإطلاق التطبيق من خلال مسابقات وجوائز تقدم خلال بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي. وسوف يحصل شخص واحد على 50 ألف ميل، و49 شخصاً على 5000 ميل سكاي واردز لكل واحد منهم.