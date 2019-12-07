«دويل»: دبي أرضية خصبة للطباعة ثلاثية الأبعاد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مجلة «دويل» المتخصصة في التصميم والبناء، إن دبي شهدت على أرضها تشييد أكبر مبنى في العالم تم إنجازه باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأوضحت المجلة أن شركة «أبيس كور» المتخصصة في مجال تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، تمكنت من تشييد المبنى الذي يتكون من طابقين من مواد بناء محلية، في غصون 3 أسابيع فقط.

وتبلغ مساحة المبنى وهو مرفق حكومي 6,998 قدماً مربعة وطوله 31 قدماً، ويتكون من الخرسانة والجبس، ومواد بناء خاصة طورتها الشركة.

وشكلت دبي أرضية خصبة لتجربة هذه التقنية التي خضعت للبحث والتطوير على نطاق واسع قبل التنفيذ.

وقال نيكيتا تشينونتاي، الرئيس التنفيذي لشركة «أبيس كور»: «يعد مشروع دبي خطوة كبيرة للإمام في قطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد للخرسانة، وستكون محاولتنا التالية أكثر كفاءة وسرعة».