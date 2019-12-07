القهوة.. محور «سيال» 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، يستعد معرض سيال الشرق الأوسط 2019 بنسخته العاشرة التي تنظمها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) لإطلاق برنامج حافل بفعاليات تلبي تطلعات الزوار وتتمحور هذا العام حول القهوة، من خلال عدد من الأنشطة والمسابقات التفاعلية.

ويسعى المعرض الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة ما بين 9 و11 الجاري، إلى استضافة مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية التي تستقطب جمهور المستهلكين إلى المعرض للمشاركة في فعالياته.

وتحظى منتجات القهوة بحيز واسع على أجندة سيال الشرق الأوسط هذا العام، نظراً للإقبال الكبير الذي شهدته هذه الفعالية العام الماضي مع توافد 7,463 زائراً لشراء منتجات القهوة وحبوب البن، حيث ستقام هذا العام بطولة الإمارات الوطنية للقهوة ضمن المعرض، بهدف تسليط الضوء على الموهوبين من خبراء تحضير القهوة من مختلف أنحاء المنطقة.

وتأتي على رأس الفعاليات بطولة فن اللاتيه الوطنية، وبطولة الدلّة والإبريق الوطنية اللتان تحظيان باعتماد جمعية القهوة المتخصصة الهادفة بشكل أساسي، إلى مواصلة تطوير خبرات المتخصصين في هذا المجال بالدولة، وتعزيز الجهود التوعوية بثقافة القهوة.

وتستهدف بطولة فن اللاتيه الوطنية خبراء تحضير القهوة، حيث تسلط الضوء على مهاراتهم الفنية في مشهد تنافسي، ويجري تقييم أعمالهم بناء على المزايا الجمالية والإبداع، ومدى تطابق الأنماط في التصاميم المزدوجة ودرجة التباين والأداء عموماً، فيما تسعى بطولة الدلّة والإبريق الوطنية، إلى إبراز مواهب الخبراء في إعداد فنجان من القهوة على أصولها.

وتعد تقنية الدلة والإبريق التقليدية من أقدم أساليب تحضير القهوة على مر التاريخ في الشرق الأوسط، حيث يتم إعدادها عبر تسخين إبريق ذي مقبض ممدود على الرمال الساخنة أو المواقد الحديثة.

ومن المزمع انطلاق فعاليات بطولات القهوة العربية ما بين 9 و11 الجاري بتنظيم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، سعياً إلى إحياء تراث وتقاليد القهوة العربية باعتبارها جانباً مهماً من جوانب ثقافة المنطقة. وتشمل بطولات القهوة العربية خمس فئات تهدف جميعها إلى تقييم معرفة وإتقان المشاركين من حيث تراث القهوة، واختيار وتحميص حبوب القهوة وتجهيزها وتقديمها للضيوف. كما تخصص البطولات جوائز لفئتي التحميص وأفضل مشروب مبتكر بالقهوة العربية.