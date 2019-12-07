شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستقطب 2.6 مليار دولار تدفقات أسبوعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش استناداً إلى بيانات من إي.بي.إف.آر جلوبال إن صناديق الأسهم العالمية تلقت 7.2 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء واستقطبت الأسهم الأمريكية 2.6 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية داخلة إليها في شهر.
وأظهرت البيانات أيضاً أن صناديق السندات استقبلت 9.2 مليار دولار، إذ سجلت السندات من الدرجة الجديرة بالاستثمار دخول تدفقات للأسبوع السادس والأربعين على التوالي عند 6.9 مليار دولار. وتلقت صناديق السندات مرتفعة العوائد 1.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في شهر.
وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش إن صناديق الأسهم اليابانية شهدت أيضاً أول تدفقات داخلة في خمسة أسابيع، إذ تلقت 0.3 مليار دولار. (رويترز)
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