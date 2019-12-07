شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يجدد التزامه بقرار خفض الإنتاج والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن العراق أمس الجمعة التزامه بخفض معدلات إنتاج النفط الخام الى المستويات المحددة ضمن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» والمتحالفين معها من خارج دول المنظمة في ما يعرف ب «أوبك بلس».
وجدد ثامر غضبان وزير النفط العراقي في بيان صحفي وزع أمس التزام العراق الكامل باتفاق خفض الإنتاج المقررة في كانون أول/ ديسمبر من العام الماضي الذي تحدد بموجبه إنتاج العراق بأربعة ملايين و513 ألف برميل يومياً بضمنها الإنتاج من حقول إقليم كردستان.
وقال وزير النفط خلال حضوره الاجتماع الوزاري 177 لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في فيينا إن «هذا الاجراء يأتي التزاماً وحرصاً من العراق على استقرار السوق النفطية العالمية ومعالجة للفائض النفطي فيه، والعمل على إعادة التوازن بين العرض والطلب».
وأضاف أن وزراء الدول المصدرة للنفط في منظمة «أوبك» والمتحالفين معها يأملون التوصل اليوم الجمعة الى اتفاق جديد يحقق استقراراً أفضل للسوق النفطية العالمية ويقلل من حالة القلق للمنتجين والمستهلكين على حد سواء بسبب الظروف والتحديات التي تواجه السوق النفطية».
(د ب أ)
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