شكرا لقرائتكم خبر عن «فودافون» تطرح سلسلة مبادرات للحد من النفايات البلاستيكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت مجموعة «فودافون للاتصالات»، الجمعة، سلسلة مبادرات جديدة، بما في ذلك تخفيض حجم بطاقات خطوط الهواتف المحمولة (إس.أي.إم) بواقع النصف، وطرح كماليات للهواتف صديقة للبيئة؛ بهدف الحد من استخدام المواد البلاستيكية، وتقليل الأضرار البيئية التي تنجم عن استخدام هذه المواد.
وذكرت «فودافون» أنها سوف تطرح بطاقات جديدة لخطوط الهواتف المحمولة تقل في حجمها بواقع النصف عن حجم البطاقات الأصلية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة سوف تقلل بنسبة خمسين في المئة من حجم البلاستيك الذي يتم استهلاكه لصناعة خطوط المحمول.
وتندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع نطاقاً لتقليل استخدام الشركة للمواد البلاستيكية غير الضرورية.
وسوف تطرح البطاقات الجديدة في العديد من الأسواق الأوروبية اعتباراً من بداية عام 2020.
سوف تؤدي هذه المبادرة إلى تقليل النفايات البلاستيكية لشركة «فودافون» بأكثر من 340 طناً سنوياً.
وتعتزم متاجر «فودافون» طرح سلسلة من كماليات الهواتف الصديقة للبيئة تحت شعار: «الأحمر يحب الأخضر» اعتباراً من أعياد الميلاد 2019، كما تعتزم الاستمرار في تقديم هذه المنتجات في متاجر التجزئة خلال عام 2020.
(د ب أ)
كانت هذه تفاصيل خبر «فودافون» تطرح سلسلة مبادرات للحد من النفايات البلاستيكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.