«فودافون» تطرح سلسلة مبادرات للحد من النفايات البلاستيكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت مجموعة «فودافون للاتصالات»، الجمعة، سلسلة مبادرات جديدة، بما في ذلك تخفيض حجم بطاقات خطوط الهواتف المحمولة (إس.أي.إم) بواقع النصف، وطرح كماليات للهواتف صديقة للبيئة؛ بهدف الحد من استخدام المواد البلاستيكية، وتقليل الأضرار البيئية التي تنجم عن استخدام هذه المواد.

وذكرت «فودافون» أنها سوف تطرح بطاقات جديدة لخطوط الهواتف المحمولة تقل في حجمها بواقع النصف عن حجم البطاقات الأصلية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة سوف تقلل بنسبة خمسين في المئة من حجم البلاستيك الذي يتم استهلاكه لصناعة خطوط المحمول.

وتندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع نطاقاً لتقليل استخدام الشركة للمواد البلاستيكية غير الضرورية.

وسوف تطرح البطاقات الجديدة في العديد من الأسواق الأوروبية اعتباراً من بداية عام 2020.

سوف تؤدي هذه المبادرة إلى تقليل النفايات البلاستيكية لشركة «فودافون» بأكثر من 340 طناً سنوياً.

وتعتزم متاجر «فودافون» طرح سلسلة من كماليات الهواتف الصديقة للبيئة تحت شعار: «الأحمر يحب الأخضر» اعتباراً من أعياد الميلاد 2019، كما تعتزم الاستمرار في تقديم هذه المنتجات في متاجر التجزئة خلال عام 2020.

(د ب أ)