اكتتابات قطاع الطاقة تؤسس لمرحلة جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتسم قطاعات الطاقة بحيويتها ومتانتها، وتشهد الكثير من التطورات والتكاملية التي تلبي متطلبات المستثمرين الطموحة، لاسيما وأنها تستطيع مواجهة التقلبات الاقتصادية والضغوط المختلفة كالجيوسياسية، ويعود ذلك لما تحمله من قيم مالية واقتصادية ضخمة مرتبطة بالثروات الوطنية. وقد استجد مؤخراً توجه هذه القطاعات نحو الطروحات والاكتتابات، وبشكل خاص الحكومية منها؛ كونها تبشر بالفرص والأرباح المرتفعة والمستقرة التي يرغب بها أي مستثمر.

ولا يمكن إنكار مدى تماسك هذه القطاعات نوعاً ما بما أنها تمثل قيماً سيادية، وتتمتع منتجاتها بطلب مرتفع وجاذبية خاصة، وبالتالي ستجذب الاكتتابات المعنية بشركات الطاقة الحكومية المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القريبة القادمة، الأمر الذي يستدعي الأخيرة لوضع استراتيجيات مدروسة، وخطط مرنة؛ للتعامل معها. وبحسب تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي، تشكل الظروف الحالية فرصاً مثالية للدخول في مزيد من الاكتتابات على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها شركات قطاع الطاقة، ومن الملاحظ أن الدور الحكومي مؤخراً تجاوز مجرد تشجيع الشركات العائلية على الإدراج، ووصل إلى طرح شركات الطاقة المملوكة للدولة.

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وأكد التقرير أن دول منطقة الخليج تعمل حالياً على إدخال المزيد من التحديثات على التشريعات والقوانين؛ لجذب المستثمرين من كافة أنحاء العالم وتعزيز ثقتهم، في حين أنها سجلت 18 صفقة اكتتاب في عام 2018 بقيمة تجاوزت 2.5 مليار دولار، وتخطط حكومات الدول إلى طرح المزيد من الشركات الحكومية التي تتوزع على قطاعات متنوعة كالطاقة والمياه، الأمر الذي يعكس حجم الإقبال على الأعمال الأكثر تنوعاً واستقراراً؛ من حيث العوائد والأصول.

وأشار تقرير نفط الهلال إلى أن طرح شركات الطاقة الوطنية يعد أمراً حديث العهد على مستوى المنطقة، وهو ما سيساهم في جذب المستثمرين من أنحاء العالم والبورصات الدولية، على عكس اكتتابات القطاع الخاص التي سجلت مزيداً من التراجع نتيجة ضعف الأداء وتقلبات الأسواق والظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار الفائدة. وأكد التقرير أن طرح شركات الطاقة الوطنية سيشهد إقبالاً كبيراً، لاسيما وأن المستثمرين يطمحون لتحقيق أفضل العوائد من استثماراتهم فيقبلون بالتالي على فرص الاستثمار في شركات الطاقة العالمية بدلاً من الاستثمار في سوق السندات ذات العائد الأقل. وأشار التقرير إلى إبرام سوق الاكتتابات لصفقات جديدة على المستوى العالمي بلغت 326 اكتتاباً في الربع الرابع من العام المنصرم وحده، بقيمة إجمالية تجاوزت 53 مليار دولار؛ وذلك بالرغم من التقلبات الاقتصادية التي شهدها العالم تلك الفترة، مما يدل على ثقة المستثمرين بالاكتتابات.

وأضاف التقرير: إن هناك تخوفاً من حصول بعض التذبذبات في سوق الاكتتاب؛ بسبب التوترات التجارية وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، ما قد ينعكس على مستوى نجاح وجاذبية الاكتتابات في القطاعات الاقتصادية في المنطقة، إلا أن التقرير رجّح توجه الاستثمارات إليه بشكل كبير في الفترة المقبلة.