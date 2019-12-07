شكرا لقرائتكم خبر عن «يو.بي.إس»: تعافي الاقتصاد العالمي في النصف الثاني 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع بنك «يو.بي.إس» أن يشهد الاقتصاد العالمي حالة من التعافي في النصف الثاني من العام المقبل، مع تهدئة الحرب التجارية وسريان مفعول السياسات النقدية للبنوك المركزية. وقال أدريان زويشر، وهو رئيس في مكتب البنك الاستثماري، أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يشهد تعافياً ملحوظاً بحلول النصف الثاني من عام 2020، وعلى وجه التحديد في الربع الرابع.

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