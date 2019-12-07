شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا: لا عملة مشفرة بدون قواعد تنظمها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي شركات مثل «فيسبوك» التي تعتزم إطلاق عملة مشفرة عالمية أن الاتحاد الأوروبي سوف يصر على إطار عمل تنظيمي ملائم قبل أي إطلاق هذه العملة. واتفقت دول الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك: «يجب ألا يبدأ أي ترتيب عالمي /لعملة مشفرة/ العمل... حتى يتم تعريف التحديات والمخاطر القانونية والتنظيمية والإشرافية بشكل ملائم ومعالجتها أيضاً».

ولطالما اعترضت فيسبوك على المخاوف التنظيمية والحكومية منذ أعلنت خططها من أجل عملة مشفرة تسمى «ليبرا». وتريد شبكة التواصل الاجتماعي استخدام الليبرا من أجل المدفوعات عبر الحدود. ويمكن شراؤها باستخدام العملة العادية مثل الدولار أو اليورو. (د.ب.أ)

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