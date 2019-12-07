شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبك بلس» تتفق على خفض إضافي للإنتاج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر، أمس الجمعة: إن أوبك وحلفاء من منتجي النفط، في إطار المجموعة التي يُطلق عليها اسم «أوبك بلس»، اتفقوا على زيادة تخفيضاتهم لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

وأبلغت مصادر «رويترز» أن «أوبك» والمجموعة الأوسع نطاقاً (أوبك+) تعتزمان الاجتماع في الخامس والسادس من مارس / آذار على الترتيب.

وسعت السعودية وروسيا، وهما منتجان كبيران للنفط، للموافقة على زيادة تخفيضات الإنتاج من «أوبك» وحلفائها الجمعة، في محاولة لتعزيز الأسعار وتفادي تخمة نفطية جديدة.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الخميس: إن المجموعة التي تضم 20 منتجاً تدرس خفضاً إضافياً بواقع 500 ألف برميل يومياً في الربع الأول من 2020، ليصل إجمالي الخفض إلى 1.7 مليون برميل يومياً أو ما يعادل 1.7 في المئة من الطلب العالمي.

وتضخ «أوبك» ومنتجون متحالفون معها، ما يُطلق عليه اسم «أوبك+»، ما يزيد على 40 في المئة من النفط العالمي.

وقال محللون من جيفريز: «البيان الذي سيعقب الاجتماع بشأن أهداف الإنتاج ومدتها سيكون مهماً لاستكشاف السعر».

وتوقع مراقبون ل «أوبك» أن تمدد مجموعة «أوبك+» التخفيضات حتى يونيو / حزيران 2020 على الأقل، لكن روسيا غير العضو في المنظمة تعارض الخطوة.

وتهدف التخفيضات إلى دعم أسعار الخام والتصدي لفائض في الإمدادات، على الرغم من أن المنتجين غير المشاركين في الخفض بقيادة الولايات المتحدة يواصلون زيادة الإنتاج.

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وأسعار خام برنت القياسي مستقرة، أمس، قرب 63.50 دولار للبرميل.

وقال مصدر الجمعة: إن من المرجح أن تتحمل أوبك عبء خفض جديد قدره 340 ألف برميل يومياً، وأن يتحمل المنتجون المستقلون خفضاً إضافياً بمقدار 160 ألف برميل يومياً.

واستغرقت مداولات «أوبك» الخميس ما يزيد على خمس ساعات، وهو ما تسبب في إلغاء مؤتمر صحفي وعشاء عمل لمجلس المندوبين على متن قارب في نهر الدانوب.

وبموجب اتفاقهم الحالي، المقرر أن ينتهي في مارس / آذار 2020، اتفق أعضاء «أوبك» البالغ عددهم 14 دولة على خفض الإنتاج بواقع 800 ألف برميل يومياً مع إعفاء إيران وليبيا وفنزويلا من المشاركة.

وتعهدت «أوبك+» بخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً في المجمل، وتضم المجموعة بجانب روسيا تسع دول أخرى هي أذربيجان والبحرين وبروناي وكازخستان وماليزيا والمكسيك وسلطنة عمان وجنوب السودان والسودان.

وإحدى نقاط الخلاف هي الامتثال، إذ تخفض السعودية الإنتاج بأكثر من المطلوب بهدف تعويض زيادة الإنتاج من العراق ونيجيريا.

وقال جيفريز: «التصور الذي يستوعب بموجبه السعوديون أغلبية الخفض البالغ 500 ألف برميل يومياً، ويضفي الصبغة الرسمية على هدفهم لمستويات الإنتاج الحالية لن يكون له أثر في السوق ما لم يمتثل العراق ونيجيريا للمستويات المستهدفة لهما».

وقال محللون لدى بنك «آي.إن.جي»: إن التساؤل الرئيس هو ما إذا كانت التخفيضات الجديدة حقيقية أم أنها مسألة إضفاء السعودية الصبغة الرسمية على مستوى امتثالها الحالي الذي يفوق المطلوب.

وقال «آي.إن.جي»: «من الواضح أنه إذا تحقق التصور الأخير، فإن السوق ستنتابها خيبة أمل، لأن هذا لن يؤثر كثيراً في محو الفائض خلال الربع الأول».