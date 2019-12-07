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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا ترتفع مدعومة بقرار وزارة المالية الصينية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات الجمعة مدعومة بقرار وزارة المالية الصينية بشأن المشتريات من السلع الأمريكية بالإضافة إلىى تصريحات حول المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.
وذكرت وزارة المالية الصينية أن بكين بدأت بالفعل في إعفاء بعض وزارداتها من السلع الأمريكية (من بينها الصويا) من التعريفات الجمركية.
وأوضح كبير مستشاري البيت الأبيض "لاري كودلو" بأن الولايات المتحدة والصين تقتربان بالفعل من التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي وأن الاتصالات مكثفة بين البلدين لكنه حذر من عدم وجود صفقة مرضية لإدارة الرئيس "دونالد ترامب".
وفي سياق آخر، كشفت بيانات عن أن الصين عززت إنتاجها من الصويا بنسبة 13% خلال عام 2019 نتيجة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة حيث ارتفع إنتاج بكين إلى 19.1 مليون طن نتيجة تقديم دعم سخي للمزارعين لحثهم على زراعة هذا النوع من المحاصيل.
وفي ختام تعاملات الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.5% إلى 8.89 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 8.94 دولار وأقل سعر عند 8.84 دولار.
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