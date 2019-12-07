شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أوبر" يتراجع بعد إعلان تقرير حالات الاعتداءات الجنسية عن العام الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "أوبر تكنولوجيز" خلال تداولات الجمعة متأثرا بإعلان الشركة عن تقرير يوضح آلاف الحالات من التحرش والاعتداءات الجنسية عن العام الماضي.



وأفادت "أوبر" أن ما يقرب من ثلاثة آلاف عميل أبلغ عن التعرض لاعتداء جنسي خلال رحلات الشركة في الولايات المتحدة خلال العام الماضي.



وذكرت الشركة أن الإبلاغ عن هذه الحالات وهذا التقرير يعد جزءا من سياستها للشفافية وإطلاع العملاء والجهات التنظيمية بانشطتها.

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ورغم هذه الاعتداءات، إلا أنها أقل بنسبة 16% عن عددها في عام 2017، لكن هذا الانخفاض لا يعني أنها في طريقها للتراجع حيث بلغت عام 2017 نحو 2936 حالة.



وأشار المدير التنفيذي لـ"أوبر" "دارا خسروهاشي" إلى أن الشركة تبذل المزيد من الجهد لتقليل ووقف هذه الاعتداءات وزيادة معايير الأمان والسلامة في رحلاتها على مستوى العالم.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "أوبر" في ختام جلسة الجمعة بنسبة 2.7% وأغلق عند 27.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 28.9 دولار وأقل سعر عند 27.8 دولار.