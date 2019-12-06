شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض وتسجل خسائر أسبوعية بنحو 33% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات الجمعة متأثرة بعزوف المستثمرين عن المعادن النفيسة عقب صدور تقرير الوظائف الشهري والذي حقق بيانات قوية دفعت أسواق الأسهم والدولار نحو الارتفاع.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد 266 ألف وظيفة خلال نوفمبر/تشرين الثاني بينما توقع محللون إضافة 181 ألف وظيفة، وانخفض معدلل البطالة على غير المتوقع إلى 3.5% من 3.6%.

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وأشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بتقرير الوظائف قائلا في تغريدة على "تويتر" بأنها بيانات وظائئف عظيمة.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 2.7% وأغلقت عند 16.596 دولار للأوقية، وسجل المعدن خسائر أسبوعية بنسبة 3%، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 17.125 دولار وأقل سعر عند 16.575 دولار.