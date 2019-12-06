شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاع التشييد ومواد البناء بالبورصة المصرية وحيدا خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر
كما تراجع قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 1.2%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.8%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.6%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.1%.
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