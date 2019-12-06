شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاع التشييد ومواد البناء بالبورصة المصرية وحيدا خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع قطاع التشييد ومواد البناء بالبورصة المصرية وحيداً بنسبة 0.4% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 5.5%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.3%، تلاه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.5%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.6%، فقطاع الكيماويات بنسبة 2.3%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.1%. كما تراجع قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 1.2%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.8%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.6%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.1%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع قطاع التشييد ومواد البناء بالبورصة المصرية وحيدا خلال الأسبوع المنتهى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.