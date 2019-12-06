شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مدعوماً ببيانات الوظائف القوية في الشهر الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم في أعقاب صدور تقرير الوظائف الشهري بالولايات المتحدة والذي سجل بيانات قوية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة 266 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 181 ألف وظيفة فقط.



وعلاوة على ذلك، أظهر التقرير انخفاض معدل البطالة إلى 3.5% في نوفمبر/تشرين الأول، وهو المستوى الأدنى منذ خمسين عاماً، مقارنة بالقراءة 3.6% التي سجلها في أكتوبر/تشرين الأول.

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ومن جانبه، صرح كبير مستشاري البيت الأبيض "لارري كودلو" بأن واشنطن وبكين في مرحلة من الاتصالات مكثفة وتقتربان بالفعل من التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي.



وحذر "كودلو" من استعداد إدارة الرئيس "دونالد ترامب" لتغليظ الحرب التجارية لو لم يتم التوصل إلى صفقة تجارية جيدة وفي صالح الولايات المتحدة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.