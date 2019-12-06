شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للسلع» تروج لتجارة الماس في إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن تفاصيل حملته الترويجية الأخيرة لتعزيز تجارة الماس الدولية عبر إمارة دبي. وبالتزامن مع حضور مهرجان ميلانو للقهوة، قام أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، بزيارة بورصا ديامانتي إيطاليا (بورصة إيطاليا للماس) في مدينة ميلانو للقاء مسؤوليها وكبار ممثلي صناعة المجوهرات الإيطالية.
وقدم أحمد بن سليِّم للإدارة العليا لبورصا ديامانتي إيطاليا هديتين حصريتين هما عملتا سبائك ذهبية خاصتان بالمركز وماسة «دبي كت» بتصميم فريد من نوعه تضم 99 وجهاً، تم قطعها بواسطة مركز دبي للسلع المتعددة بالتعاون مع مجموعة دهماني. وتعتبر هذه الماسة الحاصلة على شهادة جيا (GIA)، أول قطعة ماس في العالم استلهمت تصميمها وتسميتها من مدينة.
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