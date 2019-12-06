شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7.1 مليار جنيه خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 586 مليون ورقة منفذة على 94 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 5.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 465 مليون ورقة منفذة على 79 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 7.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 7.5 مليون ورقة منفذة على 742 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 53.64% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 46.36%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

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ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 346.4 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 54.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 511 مليون جنيه، بحجم تداول 187 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 30.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 2.9 مليار جنيه بحجم تداول 533.5 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 85.1 ألف عملية.