شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يحقق مكاسب قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر النفط صعوداً بشكل قوي ليقترب من حاجز 60.00 دولار، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة الفترة، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يصل إلى 60.90، بينما سيبقى السيناريو الإيجابي قائماً ما لم يتم كسر مستوى 57.40 والثبات دونه.

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