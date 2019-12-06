شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يستأنف الانخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الذهب تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1447.00، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، مع التذكير بأن تجاوز المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1413.10، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1489.00 والثبات فوقه.

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