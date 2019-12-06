شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو يهاجم الدعم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرّض زوج اليورو مقابل الدولار لضغط سلبي متأثراً بالبيانات الأمريكية الإيجابية، ليهاجم مستوى 1.1065 ويتحرك دونه الآن، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات دون هذا المستوى سيدفع السعر لمزيد من الانخفاض واستهداف مستويات 1.0995 ثم 1.0950، بينما الارتقاء فوق 1.1065 سيقود السعر للارتفاع من جديد والتوجه نحو 1.1180 بشكل رئيسي.

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