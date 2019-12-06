شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عدد حفارات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية عن أن عدد حفارات التنقيب عن الخام في أمريكا انخفض بخمسة حفارات إلى 663 حفاراً خلال الأسبوع الجاري.

وارتفع عدد حفارات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار إثنين إلى 133 حفارا، في حين انخفض إجمالي عدد حفارات النفط والغاز معاً بثلاثة حفارات إلى 799.

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