شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول إلى المكاسب بعد اتفاق "أوبك" على تعميق خفض الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم متخلية عن الخسائر التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك عقب اتفاق منظمة "أوبك" مع المنتجين المستقلين على تعميق خفض الإنتاج.



وكشفت مصادر لوكالة "رويترز" عن أن "أوبك" توصلت إلى اتفاق مع منتجين مستقلين بقيادة روسيا على خفض إضافي بنحو 500 ألف برميل يوميا ليصل إجمالي خفض الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس/آذار القادم.



وسوف تكشف شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية اليوم عن عدد حفارات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 59 دولار للبرميل، وسجل أعلى مستوى عند 59.8 دولار وأقل سعر عند 57.7 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 1.1% إلى 64.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.8 دولار وأقل سعر عند 62.8 دولار.