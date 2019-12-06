الاقتصاد

الدولار الكندي ينخفض متأثراً بصدور بيانات سلبية بسوق العمل

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم عقب صدور بيانات ضعيفة بسوق العمل المحلي خلال الشهر الماضي.


وأعلنت وزارة العمل الكندية فقدان الاقتصاد 71.2 ألف وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة عشرة آلاف وظيفة.


وعلاوة على ذلك، أفادت البيانات بأن معدل البطالة ارتفع إلى 5.9%، في حين أشارت التوقعات إلى استقراره عند 5.5% دون تغيير.

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ومن شأن هذه البيانات زيادة التكهنات حيال إمكانية خفض البنك المركزي الكندي معدل الفائدة في الفترة القادمة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين أحوال سوق العمل.


على النققيض من هذه البيانات، أضاف الاقتصاد الأمريكي 266 ألف وظيفة خلال نوفمبر/تشرين الثاني (ما تجاوز توقعات بإضافة 180 ألفاً) كما انخفض معدل البطالة إلى 3.5% مسجلا أدنى مستوى في خمسة عقود من 3.6%.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.7544، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7597 وأقل سعر عند 0.7531.

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