إدراج أرامكو في تداول الأربعاء بالرمز 2222 ونسبة تذبذب 10%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أضافت شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع» أمس أسهم الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية، فيما حددت شركة السوق المالية السعودية «تداول» يوم الأربعاء المقبل موعدا لإدراج أسهم «أرامكو» بالسوق السعودي، مشيرة إلى تمديد فترة مزاد الافتتاح 30 دقيقة للشركة فقط.

وأكدت شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع» أمس، إضافة الأسهم المكتتب بها في شركة أرامكو السعودية، إلى «حسابات المركز» للمساهمين المكتتبين حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب.

وأوضحت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتبارا من يوم الأربعاء 11 ديسمبر بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

وقالت تداول إنه سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية.

Advertisements

ووفقا لذلك تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء في تمام الساعة 9:30 صباحا وتنتهي في الساعة 10:30 صباحا. وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحا، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساء.

وستبقى فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسة كما هي دون أي تغيير من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 10:00 صباحا. حيث سيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحا.

وأعلنت «أرامكو» أمس تحديد سعر طرح أسهم الشركة عند 32 ريالا للسهم، وبلغت الأموال المجمعة لاكتتاب المؤسسات والأفراد 446 مليار ريال بنسبة تغطية إجمالية 465%.

وتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1500 سهم لكل مكتتب فرد، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة إلى 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941%.

إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو السعودية