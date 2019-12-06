إتمام عملية إيداع الأسهم للمكتتبين خلال 18 ساعة من إعلان التخصيص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

بعد أقل من 18 ساعة من إعلان التخصيص في أسهم أرامكو السعودية كشفت شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع» عن إتمام عملية إيداع الأسهم لجميع المكتتبين، وهذه مدة قياسية مقارنة بالأسواق العالمية.

كما يعد إدراج وبدء تداول أسهم «أرامكو» بعد أربعة أيام من انتهاء مرحلة الاكتتاب فقط، وقتا قياسيا أيضا مقارنة بما هو معمول به في الأسواق العالمية التي تتيح مشاركة الأفراد والمؤسسات في الاكتتابات الأولية، لتعد تلك السرعة التي حققتها تداول أفضل من سوق متقدمة مثل سوق هونج كونج.

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وبارك المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية «تداول» المهندس خالد الحصان، لشركة أرامكو السعودية وللجميع نجاح مرحلة الاكتتاب، الذي يعد الأكبر في تاريخ الأسواق المالية العالمية.

وقال الحصان إنه إنجاز للوطن لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله وتضافر جهود الجميع. وأضاف أنه تم الإعلان اليوم من خلال شركة إيداع عن إيداع الأسهم المكتتب بها في شركة أرامكو السعودية إلى حسابات المساهمين.

وقال الحصان «نفخر في تداول وإيداع بإتمام هذه المرحلة التاريخية غير المسبوقة في تاريخ الأسواق المالية العالمية. وأشكر جميع العاملين في كل من تداول وإيداع ومقاصة على تفانيهم خلال الأشهر الماضية وإتمام هذا الإنجاز على أكمل وجه».

إنجازات قياسية: