قيمة أرامكو السوقية تساوي «أبل» و«علي بابا» مجتمعتين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغت القيمة السوقية لشركة أرامكو السعودية وفق سعر الطرح النهائي 32 ريالا للسهم الواحد نحو 6.4 تريليونات ريال (1.71 تريليون دولار).

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وتعد هذه القيمة أكبر بمقدار 1.4 مرة من حجم أكبر شركة مدرجة حاليا في العالم، وهي «أبل»، والبالغة قيمتها السوقية 1.19 تريليون دولار، كما أن قيمة الشركة تساوي القيمة السوقية لشركتي «أبل» و»علي بابا» مجتمعتين.

وتعد قيمة شركة أرامكو أكبر بمقدار 1.7 مرة من القيمة السوقية لشركات النفط العالمية الخمس الكبرى مجتمعة، والبالغة نحو تريليون دولار («شل» 225.5 مليار دولار، و»إكسون موبيل» نحو 228.3 مليار دولار، و»توتال» 141.9 مليار دولار، و»بي بي» (BP) نحو 126 مليار دولار، و»شيفرون» حوالي 221.5 مليار دولار).

مقارنة قيمة أرامكو مع أكبر الشركات المدرجة عالميا: