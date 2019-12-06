جولدمان ساكس تحدد 30 يوما لمدة الاستقرار السعري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلمت شركة أرامكو السعودية إشعارا من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، مدير الاستقرار السعري، يتضمن تحديد فترة 30 يوما لمدة الاستقرار السعري كحد أقصى من بدء تداول أسهم أرامكو السعودية في السوق المالية السعودية (تداول).

وأوضحت أرامكو في بيان أمس أن شركة جولدمان ساكس العربية السعودية تعلن بصفتها مدير الاستقرار السعري عن احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري لأسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وهى أسهم عادية بدون قيمة اسمية تشكل طرحا أوليا لأسهم عادية يبلغ حجم طرحها 3 مليارات سهم عادي باستثناء خيار الشراء.

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وأشار البيان إلى أن مدة الاستقرار السعري من المتوقع أن تبدأ مع بدء تداول أسهم أرامكو، والذي سيتم تحديده بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة ومن ثم الإعلان عن الموعد على موقع تداول.

وفيما يتعلق بخيار الشراء أوضح البيان أن مساهم التخصيص الإضافي هو حكومة المملكة، وأن أسهم التخصيص الإضافية تبلغ 450 مليون سهم عادي، حيث تمثل الأسهم التي خصصت تخصيصا إضافيا ما نسبته 15% من إجمالي عدد الأسهم المطروحة، وسيتم طرحها بسعر الطرح. وحول المدة أشار إلى أنه يجوز ممارسة هذا الخيار بالكامل أو بشكل جزئي في أي وقت خلال مدة الاستقرار السعري.

وأشار البيان إلى أنه يجوز لمدير الاستقرار السعري أن ينفذ عمليات لغرض استقرار سعر الأسهم في السوق بما يتوافق مع تعليمات الاستقرار السعري، ويجوز تنفيذ هذه العمليات في السوق في أي وقت خلال مدة الاستقرار السعري، مع ذلك لن يتوجب على مدير الاستقرار السعري تنفيذ أي عملية استقرار سعري حتى وإن باشر أيا منها، ومن الممكن توقفها في أي وقت دون إشعار مسبق.

وأوضحت أن مدير الاستقرار السعري سيكشف عن أي تخصيص إضافي وإجراءات الاستقرار السعري المتخذة فيما يخص الطرح بما يتوافق مع تعليمات الاستقرار السعري.