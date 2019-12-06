بلومبيرج: أرامكو السعودية تقود نادي «تريليون بلس»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تقود «أرامكو السعودية» نادي النخبة من الشركات التي تزيد قيمتها على تريليون دولار، والذي أطلقت عليه وكالة بلومبيرج الإخبارية مسمى «تريليون بلس»، منبهة إلى أنها المرة الأولى منذ عقد من الزمن تكون الشركة الأكبر قيمة في العالم من خارج الولايات المتحدة.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن أرامكو تفوقت على أبل ومايكروسوفت وهما الشركتان الوحيدتان اللتان تزيد قيمتهما على التريليون دولار.

تخطي أبل بفارق مريح

وعدت وكالة رويترز الإخبارية أن الطرح العام الأولي لعملاق النفط «أرامكو» الأكبر في التاريخ، مبينة أنه عند ذلك المستوى الذي حددته أرامكو بـ32 ريالا للسهم، تكون القيمة السوقية لأرامكو عند 1.7 تريليون دولار، مما يجعلها تتخطى شركة «أبل» بفارق مريح لتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة.

وذكرت رويترز أن طرح أرامكو يأتي في إطار الجهود لتحويل اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط، ونقلت عن مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري أن المبلغ الذي تم جمعه من خلال الطرح العام الأولي مع أوجه تمويل أخرى، يوجد رأسمال مناسب يمكن من تحقيق تقدم في خطط الاستثمار الرامية إلى تنويع الاقتصاد.

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المركز الأول على صعيدين

وأشارت وكالة سي إن إن الأمريكية إلى أن الإطار السعري الذي وضعته «أرامكو» صلب، لكنه ليس بحجم الطموحات الكبيرة، وقال جون دفتريوس محرر سوق الأعمال الناشئة بالوكالة الأمريكية إن هذا التسعير سيعطي أرامكو المركز الأول على صعيدين رئيسين، الشركة الأعلى قيمة، والاكتتاب الأكبر.

وأفادت الوكالة بأن أرامكو باعت 3 مليارات سهم بسعر 32 ريالا (8.53 دولارات) للسهم، في الاكتتاب العام، وهذا يعني أن الصفقة تجاوزت صفقة طرح «علي بابا» في الصين في عام 2014.

وقالت «تقدر قيمة أرامكو بنحو 1.7 تريليون دولار، مما يجعلها الشركة الأكثر قيمة للتداول العام في العالم متقدمة على شركة أبل، والتي تبلغ قيمتها نحو 1.15 تريليون دولار».

ولفتت سي إن إن إلى أن القيمة السوقية لأرامكو تبلغ خمسة أضعاف أقرانها من شركات الطاقة الأمريكية، على غرار إكسون موبيل أو شيفرون، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن شركات النفط العالمية ليست في أفضل صورها إلا أنه لا أحد يجادل في أن أرامكو هي الشركة الأكثر ربحية في العالم.

أرامكو أكثر الشركات قيمة

وأوضحت صحيفة وول ستريت أن الاكتتاب العام لشركة النفط السعودية حطم الرقم القياسي الذي سجلته مجموعة علي بابا في عام 2014 حيث تقيم بـ 1.7 تريليون دولار في أكبر طرح أولي عام. فيما ذكرت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية أن أرامكو أصبحت أكثر الشركات قيمة في العالم بعد اكتتابها العام.