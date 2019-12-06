المكتتبون الأفراد يتجاوزون حاجز الـ5 ملايين وحصة السعوديين 97.8%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تجاوز العدد النهائي للمكتتبين الأفراد 5 ملايين مكتتب اكتتبوا بأكثر من 1٫53 مليون سهم بقيمة إجمالية فاقت 49.18 مليار ريال، بحسب شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار »سامبا كابيتال«، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة أرامكو السعودية.

وأوضحت سامبا كابيتال أن نسبة تغطية المكتتبين الأفراد بلغت 153.7% من إجمالي حجم الأسهم المطروحة لشريحة الأفراد.

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وأشارت إلى أن عدد المكتتبين السعوديين بلغ 4.94 ملايين مكتتب، يمثلون نسبة 97.8% من إجمالي عدد المكتتبين الأفراد، في حين توزعت النسبة الباقية (2.17%) بين المكتتبين الخليجيين بعدد 2467 مكتتبا والمكتتبين المقيمين بعدد 106 آلاف مكتتب.

ووفق إحصائية الاكتتاب كانت الفئة العمرية من 31 إلى 45 سنة الأعلى في عدد المكتتبين، حيث تجاوز عددهم 2.32 مليون مكتتب، تلتها الفئة العمرية من 46 إلى 65 سنة بعدد 1.7 مليون مكتتب، ثم الفئة العمرية من 17 إلى 30 سنة بعدد 743.7 ألف مكتتب، ثم الفئة العمرية التي تجاوزت 65 سنة بعدد 269 ألف مكتتب، وأخيرا الفئة العمرية حتى 16 سنة بعدد 19.3 ألف مكتتب.

المكتتبون الأفراد:

العدد النهائي 5,056,000 مكتتب

اكتتبوا بعدد 1,537,107,430 سهما

القيمة الإجمالية 49,187,437,760ريالا

نسبة التغطية 153.7%

شرائح المكتتبين في أرامكو السعودية: