أرامكو .. الطرح الأكبر على مستوى العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أصبح حجم الطرح العام لشركة أرامكو السعودية الأكبر على مستوى العالم، كما أنه أكبر طرح عام أولي لأعلى الشركات ربحية في العالم على الإطلاق. أكبر 3 عمليات طرح عام أولي عالمي: -01 «علي بابا» 21,8 مليار دولار (حجم العرض الأساسي) 25 مليار دولار (مع ممارسة خيار الشراء) (2014)-02 «بنك الصين الزراعي» 22,1 مليار دولار (حجم العرض الأساسي) 24 مليار دولار (مع ممارسة خيار الشراء) (2010) -02 بنك الصين الزراعي » Advertisements 22,1 مليار دولار حجم العرض الأساسي 24 مليار دولار (مع ممارسة خيار الشراء) ( 2010 ) -03 «البنك الصناعي والتجاري الصيني» 19,1 مليار دولار (حجم العرض الأساسي) 21,9 مليار دولار (مع ممارسة خيار الشراء) (2006) أكبر عمليات طرح عام أولي خليجية: أكبر عمليات الطرح العام الأولي في السعودية: «البنك الأهلي التجاري»

6 مليارات دولار (2014) أكبر عملية طرح عام أولي في دول مجلس التعاون الخليجي: «موانئ دبي العالمية»

5 مليارات دولار (2007) أكبر 16 عملية طرح عام أولي في المملكة العربية السعودية مجتمعة: 26,4 مليار دولار أكبر 8 عمليات طرح عام أولي في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة: 25,8 مليار دولار



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