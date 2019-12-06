طرح أرامكو يكسر الأرقام القياسية في العالم ويحقق 25.6 مليار دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جمع طرح أرامكو السعودية 446 مليار ريال، ما يعادل 119 مليار دولار، مسجلا نسبة تغطية إجمالية بلغت 465%، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة مساء أمس عن شركة أرامكو والمستشارين الماليين والمنسقين الرئيسين للاكتتاب، والتي تضم كلا من »سامبا كابيتال« و»الأهلي كابيتال« و»إتش إس بي سي العربية السعودية«.

وبلغت القيمة الإجمالية للطرح 96 مليار ريال، (25.6 مليار دولار)، ما يجعله الأعلى في العالم، متجاوزا بذلك طرح عملاق التجارة الالكترونية الصينية «علي بابا» البالغة 25 مليار دولار.

وحددت الشركة سعر الطرح النهائي عند 32 ريالا للسهم الواحد، ووفقا لذلك أصبحت قيمة شركة أرامكو السعودية حاليا 1.7 تريليون دولار.

ويبلغ حجم الطرح (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء) 3 مليارات سهم تشكل ما نسبته 1.5% من رأسمال الشركة، فيما يرتفع حجم الطرح إلى 3.45 مليارات سهم في حال ممارسة خيار الشراء بشكل كلي من قبل مدير الاستقرار السعري.

397 مليارا اكتتاب المؤسسات

ووفق الحصيلة النهائية للاكتتاب، سجلت عملية الطرح بمجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة مبلغا قدره 397 مليار ريال، أي ما يعادل 106 مليارات دولار. فيما بلغت طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد في الطرح 49 مليار ريال، ما يعادل 13.06 مليار دولار.

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وتمثل أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد نسبة 33.3% من أسهم الطرح، أي ما يعادل 0.5% من رأسمال الشركة، بينما تمثل أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة نسبة 66.7% من أسهم الطرح، أي ما يعادل 1.0% من رأسمال الشركة.

منح حق شراء 450 مليون سهم إضافي

وأوضحت أرامكو أن المساهم البائع منح مدير الاستقرار السعري خيار شراء من أجل السماح لمدير الاستقرار السعري بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، والذي يستطيع بموجبه مدير الاستقرار السعري شراء 450 مليون سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، والتي تمثل 15% من إجمالي حجم الطرح بسعر الطرح النهائي. وستكون ممارسة خيار الشراء متاحة بشكل كلي أو جزئي بنا ء على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية «تداول» وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوما تقويميا بعد ذلك. وفي حال ممارسة خيار الشراء بشكل كلي، سيكون حجم الطرح الكلي 3.45 مليارات سهم بقيمة 110.4 مليار ريال (29.4 مليار دولار).

رد الفائض للأفراد 12 ديسمبر

وآخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة 8 ديسمبر، في حين سيتم إعادة فائض مبالغ الاكتتاب (إن وجدت) للمكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 12 ديسمبر الحالي.

ويتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الالكتروني (www.tadawul.com.sa)

النتائج النهائية لاكتتاب أرامكو