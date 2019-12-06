المكتتبون الأفراد يحصلون على كامل الأسهم حتى 1500 سهم وما زاد على أساس تناسبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خصصت أرامكو السعودية للمكتتبين الأفراد كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1500 سهم، فيما سيتم توزيع ما زاد عن ذلك على أساس تناسبي بما يعادل 10.9%، وذلك وفق ما أعلنته شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار »سامبا كابيتال«، بصفتها مدير الاكتتاب، لشركة أرامكو السعودية، مشيرة إلى إتمام عملية تخصيص أسهم المكتتبين الأفراد، حيث أكملت جميع البنوك المستلمة عمليات التسوية والتدقيق بعد إغلاق الاكتتاب لشريحة الأفراد مساء يوم 28 نوفمبر 2019.

وأوضحت سامبا كابيتال، أنه تم تحديد السعر النهائي عند 32 ريالا للسهم الواحد وسيتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1,500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة إلى 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941%.