الصين تعفي منتجات أمريكية من الرسوم الجمركية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين الجمعة إعفاء «بعض» المنتجات الأمريكية المستوردة مثل الصويا واللحوم من الرسوم الجمركية، في مؤشر إلى تهدئة التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، فيما أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقدم في مفاوضات التجارة.

ويحاول البلدان العملاقان التوصل إلى اتفاق تجاري أولي ستزيد الصين بموجبه مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، وستتخلى واشنطن عن زيادة جديدة للرسوم على المنتجات الصينية كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر/كانون الأول.

وقالت وزارة المالية في بيان، إن الإدارة الصينية ومن دون انتظار اتفاق من هذا النوع، «تُقدم على إعفاء بعض (واردات) الصويا ولحوم الخنزير والمنتجات الأساسية بناء على طلب الشركات»، وأضافت الوزارة أن شركات صينية سبق أن «استوردت بشكل مستقل بعض كميات المنتجات من الولايات المتحدة»، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ومنذ بدء المواجهة التجارية بين أول اقتصادين في العالم العام الماضي، زادت بكين ثلاث مرات الرسوم الجمركية على لحوم الخنزير الأمريكي، لتنتقل من 12% إلى 72% في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن حيوانات المزارع الصينية مصابة بحمى الخنازير الإفريقية التي أدت منذ عام إلى مضاعفة سعر لحوم الخنزير الأكثر استهلاكاً في الصين.

وكانت الرسوم على الصويا بنسبة 3% وأصبحت 33% خلال أكثر بقليل من عام واحد.

والصين هي أول مستهلك للصويا في العالم، وتُستخدم فيها بشكل أساسي كعلف. ولجأت الصين في الأشهر الأخيرة إلى مزوّدين آخرين مثل البرازيل لتعويض وارداتها من الولايات المتحدة، ومن جهته، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إلى إن الولايات المتحدة والصين تحققان تقدماً في اجتماعات ومناقشات تعقد بين البلدين في الوقت الحالي..

وقال ترامب للصحفيين دون أن يذكر تفاصيل: «شيء ما قد يحدث فيما يتعلق بالرسوم الجمركية في الخامس العشر من ديسمبر/كانون الأول.. لكننا لا نناقش ذلك حتى الآن، والمحادثات تسير على ما يرام».

وجاءت تعليقاته بعد أن كرر مسؤولون صينيون موقفهم بأنه يجب إلغاء بعض الرسوم الجمركية؛ من أجل إبرام اتفاق المرحلة الأولى.

وإتمام اتفاق المرحلة الأولى بين أكبر اقتصادين في العالم كان من المتوقع في البداية أن يحدث في نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل موعد سريان جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية على بضائع صينية قيمتها حوالي 156 مليار دولار في الخامس عشر من ديسمبر/ كانون الأول.

وسُئل ترامب عما إذا كان سيسمح بسريان تلك الرسوم فقال: «فلننتظر لنرى، لكن في الوقت الحالي نحن نسير قدماً. نحن لا نناقش ذلك، لكننا نجري مناقشات مهمة جداً».

ويعمل البلدان للوصول إلى اتفاق للمرحلة الأولى من نزاعاتهما التجارية، وإنهاء حرب تجارية مضى عليها 17 شهراً ألحقت ضرراً بالنمو العالمي.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن نائبي رئيسي وفدي البلدين في محادثات التجارة أجريا اتصالاً هاتفياً في الساعات الأربع والعشرين الماضية و«يعملان بنشاط» باتجاه اتفاق، وأضاف أن المحادثات تمضي في المسار، لكن الولايات المتحدة غير ملزمة بأي موعد نهائي «مصطنع».