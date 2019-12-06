بورصة وول ستريت تفتح مرتفعة بعد بيانات توظيف قوية

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وصعد المؤشر داو جونز الصناعى 161.89 نقطة، أو 0.58 بالمئة، إلى 27839.68 نقطة ، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز500 مرتفعا 17.19 نقطة، أو 0.55 بالمئة، إلى 3134.62 نقطة ، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 63.55 نقطة، أو 0.74 بالمئة، إلى 8634.25 نقطة.
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