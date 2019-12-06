شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تفتح مرتفعة بعد بيانات توظيف قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن نمو الوظائف فى الولايات المتحدة سجل أسرع وتيرة فى عشرة أشهر فى نوفمبر، مما يضيف إلى المعنويات الإيجابية فى أعقاب قول الرئيس دونالد ترامب إن محادثات التجارة مع الصين "تمضى دون توقف".

وصعد المؤشر داو جونز الصناعى 161.89 نقطة، أو 0.58 بالمئة، إلى 27839.68 نقطة ، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز500 مرتفعا 17.19 نقطة، أو 0.55 بالمئة، إلى 3134.62 نقطة ، وزاد المؤشر ناسداك المجمع‭ 63.55 نقطة، أو 0.74 بالمئة، إلى 8634.25 نقطة.‬