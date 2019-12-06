شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 9.9 مليار خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 9.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 695.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.41% عن الأسبوع الماضى.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 401.3 مليار جنيه إلى 393.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 2%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205 مليار جنيه إلى 202.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 606.3 مليار جنيه إلى 595.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.8%.