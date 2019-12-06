شكرا لقرائتكم خبر عن هاليفاكس: نمو أسعار المنازل فى بريطانيا يبلغ ذروة 7 أشهر فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هاليفاكس للرهن العقارى اليوم الجمعة إن أسعار المنازل البريطانية زادت فى نوفمبر بأسرع وتيرة سنوية فى سبعة أشهر.

وزادت أسعار المنازل 2.1% على أساس سنوى بعد ارتفاع نسبته 0.9 بالمئة فى أكتوبر، وفى نوفمبر وحده، ارتفعت الأسعار واحدا بالمئة بعد أن انخفضت 0.1 % فى الشهر السابق.

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وقال راسل جالى العضو المنتدب لهاليفاكس "بينما من الجلى استمرار وجود قدر من الضبابية، فمن الواضح أيضا أن المشترين والبائعين يستجيبون لعوامل مثل تحسن إتاحة الرهن العقارى ومحدودية المعروض من العقارات المتاحة".