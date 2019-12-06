شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال ديسمبر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحسن مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات الممتحدة خلال الشهر الجاري، بحسب مسح مشترك أجري على الأمريكيين من قبل جامعة "ممتشيجن" ووكالة "رويترز".
وأظهرت القراءة الأولى للمؤشر عن الشهر الجاري ارتفاع ثقة المستهلكين إلى 99.2 نقطة من 96.8 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، في حين توقع محللون القراءة 96.9 نقطة.
يأتي ذلك وسط تفاؤل بين الأمريكيين بشأن قرب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع الصين.
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