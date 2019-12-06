شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التداولات مستفيدة من تقرير الوظائف القوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم مدعومة بتقرير الوظائف الشهري القوي، والذي يظهر مدى استمرار قوة سوق العمل في الاقتصاد الأكبر في العالم.



وتستعد وزارة التجارة الصينية لإعفاء العديد من السلع الأمريكية من الرسوم الجمركية - ومن بينها واردات الصويا - في خطوة تستهدف بها تخفيف وطأة التوترات بين البلدين والتمهيد للتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.

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وكشفت بيانات اليوم عن إضافة الاقتصاد الأمريكي 266 ألف وظيفة خلال نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما تجاوز توقعات بإضافة 181 ألفا وظيفة، وانخفض معدل البطالة إلى 3.5% - المستوى الأدنى في خمسة عقود - من 3.6%.



وأشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ببيانات الوظائف في تغريدة نشرها على موقع تويتر قائلا: "تقرير وظائف عظيم".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% (ما يعادل 275 نقطة) إلى 27935 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 80 نقطة) إلى 8650 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 3144 نقطة.