شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل تنخفض مع توقعات بوفرة الإمدادات من شركات التعدين العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم في أعقاب إعلان شركات تعدين عزمها زيادة إنتاجها من المعدن المستخدم في صناعة الصلب.



وفي ذات الصدد، توقعت الحكومة الإندونيسية بلوغ السعة التشغيلية لمصاهر النيكل في البلاد نحو 70 مليون طن سنويا بحلول عام 2022.



وتمتلك إندونيسيا 11 من بين 29 مصهر نيكل يعمل في البلاد بقدرة إنتاجية تصل إلى 27 مليون طن سنوياً.

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وتستعد الحكومة في جاكرتا لتفعيل قرار حظر صادرات النيكل بداية من يناير/كانون الثاني المقبل في خطوة تستهدف حماية الصناعات المحلية.



ومن جانبها، أعلنت شركة "فالي" البرازيلية للتعدين عن خطتها لزيادة إنتاجها من النيكل بنسبة 70% إلى 360 ألف طن سنويا خلال السنوات المقبلة مستفيدة من توسع أنشطتها في إندونيسيا على وجه الخصوص.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 14:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 13164 دولار للطن، بعد إغلاق المعدن جلسة أمس الخميس عند 13245 دولار للطن.