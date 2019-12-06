شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان تداول وإدراج إرامكو.. رقم قياسي جديد للشركة والان نبدء بالتفاصيل

- إتمام إيداع الأسهم بعد 18 ساعة من التخصيص مدة قياسية مقارنة بالأسواق العالمية

-ادراج وبدء تداول الأسهم بعد 4 أيام من انتهاء الاكتتاب يعد وقتاً قياسياً

- تخصيص فترة إضافية لمزاد الافتتاح إجراء معمول به في الأسواق العالمية

- التمديد يتيح المجال لتحديد السعر بطريقة أكثر فعالية

- الوقت الاضافى للمساهمين لوضع أوامر البيع والشراء سينعكس على سعر الافتتاح

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أعلنت قبل قليل شركة السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ابتداءً من يوم الأربعاء 14 / 4 / 1441هـ الموافق 11/ 12 / 2019م، بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ± 10%.

وأوضحت أنه سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية، وبالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 14 / 4 / 1441هـ الموافق 12 / 11/ 2019م في تمام الساعة 9:30 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:30 صباحاً، وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحاً، كما وتبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً.

وحسبما يرى الخبراء والمتخصصون فإن تمديد فترة المزاد بتخصيص فترة إضافية لمزاد الافتتاح لإدراج شركة بحجم شركة أرامكو، يعتبر إجراء معمول به في معظم الأسواق العالمية ، وسيتيح هذا الإجراء المجال لتحديد السعر بطريقة أكثر فعالية عن طريق تقديم وقت إضافي للمساهمين في السوق لوضع أوامر البيع والشراء والتي بدورها ستنعكس على سعر الافتتاح.

كما يرى الخبراء أن إتمام عملية إيداع الأسهم لجميع المكتتبين بعد أقل من 18 ساعة من إعلان التخصيص ، يعتبر مدة قياسية مقارنة بالأسواق العالمية ، وادراج وبدء تداول أسهم الشركة بعد أربعة أيام من انتهاء مرحلة الاكتتاب يعد وقت قياسياً مقارنة بما هو معمول به في الأسواق العالمية

وبالمقارنة مع الأسواق العالمية التي تتيح مشاركة الأفراد والمؤسسات في الاكتتابات الأولية، تعد السرعة التي حققتها تداول (أربعة أيام) أفضل من سوق متقدمة مثل سوق هونج كونج