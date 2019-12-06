بعض الرسائل المهم إيضاحاها بخصوص تاريخ إدراج وبدء تداول شركة أرامكو السعودية وإيداع الأسهم للمكتتبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بعض الرسائل المهم إيضاحاها للمستثمرين والإعلام بخصوص الإعلانات التي أعلنت عنها كل من: تداول وشركة إيداع، بخصوص تاريخ إدراج وبدء تداول شركة أرامكو السعودية وإيداع الأسهم للمكتتبين.

تمديد فترة المزاد

• تخصيص فترة إضافية لمزاد الافتتاح لإدراج شركة بحجم شركة أرامكو، إجراء معمول به في معظم الأسواق العالمية.

• سيتيح هذا الإجراء المجال لتحديد السعر بطريقة أكثر فعالية، عن طريق تقديم وقت إضافي للمساهمين في السوق لوضع أوامر البيع والشراء التي بدورها ستنعكس على سعر الافتتاح.

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إيداع الأسهم

• إتمام عملية إيداع الأسهم لجميع المكتتبين بعد أقل من 18 ساعة من إعلان التخصيص، وهذه مدة قياسية مقارنة بالأسواق العالمية.

الإدراج وبدء التداول Time To Market.

• إدراج وبدء تداول أسهم شركة أرامكو بعد أربعة أيام من انتهاء مرحلة الاكتتاب يعد وقت قياسيا مقارنة بما هو معمول به في الأسواق العالمية.

• بالمقارنة مع الأسواق العالمية التي تتيح مشاركة الأفراد والمؤسسات في الاكتتابات الأولية، تعد السرعة التي حققتها تداول (أربعة أيام)، أفضل من سوق متقدمة مثل سوق هونج كونج.