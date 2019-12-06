السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بعض الرسائل المهم إيضاحاها للمستثمرين والإعلام بخصوص الإعلانات التي أعلنت عنها كل من: تداول وشركة إيداع، بخصوص تاريخ إدراج وبدء تداول شركة أرامكو السعودية وإيداع الأسهم للمكتتبين.
تمديد فترة المزاد
• تخصيص فترة إضافية لمزاد الافتتاح لإدراج شركة بحجم شركة أرامكو، إجراء معمول به في معظم الأسواق العالمية.
• سيتيح هذا الإجراء المجال لتحديد السعر بطريقة أكثر فعالية، عن طريق تقديم وقت إضافي للمساهمين في السوق لوضع أوامر البيع والشراء التي بدورها ستنعكس على سعر الافتتاح.
إيداع الأسهم
• إتمام عملية إيداع الأسهم لجميع المكتتبين بعد أقل من 18 ساعة من إعلان التخصيص، وهذه مدة قياسية مقارنة بالأسواق العالمية.
الإدراج وبدء التداول Time To Market.
• إدراج وبدء تداول أسهم شركة أرامكو بعد أربعة أيام من انتهاء مرحلة الاكتتاب يعد وقت قياسيا مقارنة بما هو معمول به في الأسواق العالمية.
• بالمقارنة مع الأسواق العالمية التي تتيح مشاركة الأفراد والمؤسسات في الاكتتابات الأولية، تعد السرعة التي حققتها تداول (أربعة أيام)، أفضل من سوق متقدمة مثل سوق هونج كونج.
كانت هذه تفاصيل خبر بعض الرسائل المهم إيضاحاها بخصوص تاريخ إدراج وبدء تداول شركة أرامكو السعودية وإيداع الأسهم للمكتتبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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